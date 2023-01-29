В Масаллы задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Масаллинского районного отдела полиции, по подозрению в незаконном обороте и сбыте наркотических средств задержаны 18 человек.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Масаллинского районного отдела полиции, по подозрению в незаконном обороте и сбыте наркотических средств задержаны 18 человек.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службе МВД Азербайджана, при личном досмотре у них обнаружено и изъято большое количество наркотиков, расфасованных в готовые пакеты.

Сотрудниками полиции продолжаются оперативно-розыскные мероприятия в целях установления преступных связей их, а также задержания других лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств на территории района.

