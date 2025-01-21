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В Масаллы задержаны грабители, совершившие разбойное нападение 11 лет назад

В Масаллы задержаны грабители, совершившие разбойное нападение 11 лет назад В Масаллы задержаны грабители, совершившие разбойное нападение 11 лет назад
Происшествия
21 января 2025 г. 11:53
В Масаллы задержаны грабители, совершившие разбойное нападение 11 лет назад

Полиция Масаллинского района раскрыла преступление, совершенное 11 лет назад, подозреваемые задержаны и привлечены к ответственности.

Как сообщили Report в МВД, инцидент произошел 14 августа 2014 года, трое человек в масках проникли в один из домов в селе Гериблер. Угрожая хозяину дома и его семье предметом, похожим на пистолет, бандиты похитили 150 манатов и скрылись с места происшествия.

Спустя 11 лет, благодаря полученной оперативной информации, сотрудники Масаллинского РОП смогли установить личности подозреваемых в совершении этого преступления. Ими оказались Хагани Захидов, ранее судимые Заман Гусейнзаде и Аслан Меджидов. Все трое были задержаны.

По решению суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста. В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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Версия на азербайджанском языке Masallıda 11 il əvvəl evə qara maska ilə silahlı basqın edən şəxslər tutulub

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