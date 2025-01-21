В Масаллы задержаны грабители, совершившие разбойное нападение 11 лет назад

В Масаллы задержаны грабители, совершившие разбойное нападение 11 лет назад

Полиция Масаллинского района раскрыла преступление, совершенное 11 лет назад, подозреваемые задержаны и привлечены к ответственности.

Как сообщили Report в МВД, инцидент произошел 14 августа 2014 года, трое человек в масках проникли в один из домов в селе Гериблер. Угрожая хозяину дома и его семье предметом, похожим на пистолет, бандиты похитили 150 манатов и скрылись с места происшествия.

Спустя 11 лет, благодаря полученной оперативной информации, сотрудники Масаллинского РОП смогли установить личности подозреваемых в совершении этого преступления. Ими оказались Хагани Захидов, ранее судимые Заман Гусейнзаде и Аслан Меджидов. Все трое были задержаны.

По решению суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста. В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.