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    В Масаллы задержаны члены группировки, занимавшиеся ограблением квартир

    По факту возбуждено уголовное дело© Report

    Масаллы. 26 октября. REPORT.AZ/ В Масаллинском районе задержаны члены группировки, занимавшиеся ограблением квартир.

    Об этом южному бюро Report сообщили из лянкяранской региональной группы пресс-службы МВД.

    Сообщается, что обратившись в районное отделение полиции, жительница города Масаллы заявила об ограбление ее квартиры.

    В своем заявлении она отмечает, что 29 сентября из ее квартиры были украдены 3 телевизора и предметы быта на 3 000 манатов.

    В тот же день в отделение полиции поступило и другое аналогичное обращение.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны трое подозреваемых - жители города Масаллы, ранее судимые Эльмар Халилов, Джавад Мирзоев и Орхан Мамедов.

    Они признались, что проникли в квартиры зная, что в них никто не проживает.

    По факту в отделении полиции Масаллинского района возбуждено уголовное дело. 

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