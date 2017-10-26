В Масаллы задержаны члены группировки, занимавшиеся ограблением квартир

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Масаллы. 26 октября. REPORT.AZ/ В Масаллинском районе задержаны члены группировки, занимавшиеся ограблением квартир.

Об этом южному бюро Report сообщили из лянкяранской региональной группы пресс-службы МВД.

Сообщается, что обратившись в районное отделение полиции, жительница города Масаллы заявила об ограбление ее квартиры.

В своем заявлении она отмечает, что 29 сентября из ее квартиры были украдены 3 телевизора и предметы быта на 3 000 манатов.

В тот же день в отделение полиции поступило и другое аналогичное обращение.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны трое подозреваемых - жители города Масаллы, ранее судимые Эльмар Халилов, Джавад Мирзоев и Орхан Мамедов.

Они признались, что проникли в квартиры зная, что в них никто не проживает.

По факту в отделении полиции Масаллинского района возбуждено уголовное дело.