В Масаллы задержаны члены группировки, совершившие серию краж

Масаллы. 20 июня. REPORT.AZ/ В Масаллинском районе задержаны члены банды, совершавшие кражи.

Как сообщает южное бюро Report, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Масаллинского районного отдела полиции (РОП) на территории района, были задержаны члены банды - молодые люди, занимавшиеся кражами.

Как сообщили в РОП, следственные мероприятия продолжаются: "Пока задержаны три человека. Это жители города Масаллы - Эльвин Алигушад оглу Казымов 1990 г.р., Эльмин Вугар оглу Гусейнзаде 1995 г.р., Салех Али оглу Тагиев 1996 г.р. Фархад Хосров оглу Насиров 2000 г.р., не достигший совершеннолетия, был освобожден. Задержанные молодые люди кражей только из трех квартир нанесли гражданам более 10 000 манатов ущерба".

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.