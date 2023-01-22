В Масаллы задержаны члены банды, подозреваемые в краже из восьми домов за две ночи

В Масаллинском районе задержаны члены банды, подозреваемые в краже из восьми домов за две ночи.
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В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Масаллинского районного отдела полиции, были установлены и задержаны подозреваемые в совершении преступления жители села Чахырлы Гафар Ахмади, Эльтон Сейфулла и Мехраб Абдуллаев. В ходе расследований возникли основательные подозрения, что они за две ночи совершили кражу из восьми домов, расположенных в этом селе.
В отношении каждого из них избрана мера пресечения в виде ареста.
По фактам начато расследование.