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В Масаллы задержаны члены банды, подозреваемые в краже из восьми домов за две ночи

В Масаллы задержаны члены банды, подозреваемые в краже из восьми домов за две ночи В Масаллинском районе задержаны члены банды, подозреваемые в краже из восьми домов за две ночи.
Происшествия
22 января 2023 г. 10:24
В Масаллы задержаны члены банды, подозреваемые в краже из восьми домов за две ночи

В Масаллинском районе задержаны члены банды, подозреваемые в краже из восьми домов за две ночи.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в полицию поступила информация о краже предметов быта на сумму 1150 манатов из дома в селе Чахырлы Масаллинского района.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Масаллинского районного отдела полиции, были установлены и задержаны подозреваемые в совершении преступления жители села Чахырлы Гафар Ахмади, Эльтон Сейфулла и Мехраб Абдуллаев. В ходе расследований возникли основательные подозрения, что они за две ночи совершили кражу из восьми домов, расположенных в этом селе.

В отношении каждого из них избрана мера пресечения в виде ареста.

По фактам начато расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMasallıda 2 gecədə 8 evdən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən dəstə üzvləri saxlanılıb

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