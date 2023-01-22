В Масаллы задержаны члены банды, подозреваемые в краже из восьми домов за две ночи

В Масаллинском районе задержаны члены банды, подозреваемые в краже из восьми домов за две ночи.

В Масаллинском районе задержаны члены банды, подозреваемые в краже из восьми домов за две ночи.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в полицию поступила информация о краже предметов быта на сумму 1150 манатов из дома в селе Чахырлы Масаллинского района.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Масаллинского районного отдела полиции, были установлены и задержаны подозреваемые в совершении преступления жители села Чахырлы Гафар Ахмади, Эльтон Сейфулла и Мехраб Абдуллаев. В ходе расследований возникли основательные подозрения, что они за две ночи совершили кражу из восьми домов, расположенных в этом селе.

В отношении каждого из них избрана мера пресечения в виде ареста.

По фактам начато расследование.