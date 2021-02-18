В Масаллы задержаны браконьеры

У задержанных обнаружили 22 убитые туши степных птиц

Сотрудники Масаллинского районного отдела полиции провели мероприятия по пресечению незаконной охоты.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в результате проведенных мероприятий на территории села Гызылагадж были задержаны браконьеры Ф.Азизов, Ш.Азизов, Т.Ибрагимов, А.Алиев и Ш.Алиев.

У задержанных обнаружили 22 убитые туши степных птиц.

В отношении Ф.Азизова и Ш.Азизова составлен протокол по статье 272.3 (грубое нарушение правил охоты) Кодекса об административных проступках. Трое других браконьеров были оштрафованы по статье 590.1 Кодекса об административных проступках АР.