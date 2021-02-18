О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Масаллы задержаны браконьеры 

В Масаллы задержаны браконьеры  У задержанных обнаружили 22 убитые туши степных птиц
Происшествия
18 февраля 2021 г. 12:09
В Масаллы задержаны браконьеры 
0 : 00
0 : 00

Сотрудники Масаллинского районного отдела полиции провели мероприятия по пресечению незаконной охоты.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в результате проведенных мероприятий на территории села Гызылагадж были задержаны браконьеры Ф.Азизов, Ш.Азизов, Т.Ибрагимов, А.Алиев и Ш.Алиев.

У задержанных обнаружили 22 убитые туши степных птиц.

В отношении Ф.Азизова и Ш.Азизова составлен протокол по статье 272.3 (грубое нарушение правил охоты) Кодекса об административных проступках. Трое других браконьеров были оштрафованы по статье 590.1 Кодекса об административных проступках АР.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Masallıda qanunsuz ov edənlər saxlanıldı

Новости партнеров

Самое читаемое

Ученый предупреждает: В Азербайджане может появиться третья волна вируса
Ученый предупреждает: В Азербайджане может появиться третья волна вируса
15 февраля 2021 г. 12:55
Захарова: Беженцы из Азербайджана имеют право вернуться на свои земли
Захарова: Беженцы из Азербайджана имеют право вернуться на свои земли
11 февраля 2021 г. 19:05
Глава проекта: Профессии будущего требуют навыки алгоритмического мышления
ФотоГлава проекта: Профессии будущего требуют навыки алгоритмического мышления
11 февраля 2021 г. 13:42
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
13 февраля 2021 г. 10:31
Удостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
ФотоУдостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
16 февраля 2021 г. 15:36
Со дня трагедии в Гарадаглы минуло 29 лет
Со дня трагедии в Гарадаглы минуло 29 лет
17 февраля 2021 г. 00:00
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
15 февраля 2021 г. 16:00
Азербайджанские ученые разоблачили армянский фейк в популярном медицинском журнале
Азербайджанские ученые разоблачили армянский фейк в популярном медицинском журнале
17 февраля 2021 г. 10:07
Азербайджан и Россия возобновляют авиасообщение
Азербайджан и Россия возобновляют авиасообщение
15 февраля 2021 г. 01:08
AZAL, АЖД и Бакметрополитен переданы Азербайджанскому инвестхолдингу
AZAL, АЖД и Бакметрополитен переданы Азербайджанскому инвестхолдингу
12 февраля 2021 г. 13:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi