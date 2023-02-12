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В Масаллы задержан водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков

В Масаллы задержан водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков В Масаллы задержан водитель, управлявший транспортным средством под воздействием наркотических средств.
Происшествия
12 февраля 2023 г. 09:48
В Масаллы задержан водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков

В Масаллы задержан водитель, управлявший транспортным средством под воздействием наркотических средств.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники дорожной полиции Масаллинского РУП остановили водителя автомобиля марки "ВАЗ 2107" Ибрагима Ализаде за нарушение правил дорожного движения.

У сотрудников ГДП возникли подозрения, что водитель находится под воздействием наркотических средств, на основании чего было проведено соответствующее медицинское обследование. По результатам экспертизы было установлено, что И.Ализаде находится под воздействием наркотиков.

Собранные в отношении нарушителя материалы были направлены в районный суд для дачи правовой оценки. По решению суда он арестован в административном порядке на 8 суток и лишен водительских прав сроком на два года.

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Версия на азербайджанском языке Masallıda narkotikin təsiri altında olmaqda şübhəli bilinən sürücü həbs edilib

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