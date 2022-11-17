В Масаллы задержан укравший из дома соседа золотые изделия на 18 тыс. манатов

В Масаллы задержан мужчина, укравший из дома соседа золотые изделия на 18 тыс. манатов.
Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в полицию поступило заявление в связи с кражей из одного из домов в селе Бадалан Масаллинского района.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Масаллинского районного отдела полиции, был задержан подозреваемый в совершении кражи сосед потерпевшего Мурад Азизов.
Решением суда в отношении задержанного применена мера пресечения в виде ареста.
Расследование по факту продолжается.