В Масаллы задержан укравший из дома соседа золотые изделия на 18 тыс. манатов

В Масаллы задержан мужчина, укравший из дома соседа золотые изделия на 18 тыс. манатов.

В Масаллы задержан мужчина, укравший из дома соседа золотые изделия на 18 тыс. манатов.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в полицию поступило заявление в связи с кражей из одного из домов в селе Бадалан Масаллинского района.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Масаллинского районного отдела полиции, был задержан подозреваемый в совершении кражи сосед потерпевшего Мурад Азизов.

Решением суда в отношении задержанного применена мера пресечения в виде ареста.

Расследование по факту продолжается.