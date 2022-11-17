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В Масаллы задержан укравший из дома соседа золотые изделия на 18 тыс. манатов

В Масаллы задержан укравший из дома соседа золотые изделия на 18 тыс. манатов В Масаллы задержан мужчина, укравший из дома соседа золотые изделия на 18 тыс. манатов.
Происшествия
17 ноября 2022 г. 10:05
В Масаллы задержан укравший из дома соседа золотые изделия на 18 тыс. манатов

В Масаллы задержан мужчина, укравший из дома соседа золотые изделия на 18 тыс. манатов.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в полицию поступило заявление в связи с кражей из одного из домов в селе Бадалан Масаллинского района.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Масаллинского районного отдела полиции, был задержан подозреваемый в совершении кражи сосед потерпевшего Мурад Азизов.

Решением суда в отношении задержанного применена мера пресечения в виде ареста.

Расследование по факту продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Masallıda qonşusunun evindən 18 min manatlıq qızıl oğurlayan şəxs saxlanılıb

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