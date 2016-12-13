В Масаллы задержан мужчина, убивший свою жену

Масаллы. 13 декабря. REPORT.AZ/ В Масаллинском районе задержан мужчина, убивший свою жену.

Как сообщает южное бюро Report, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Масаллинского районного отдела полиции (РОП), в качестве подозреваемого был задержан житель Сальянского района Мурадов Ибрагим Паша оглу (1975 г.р.).

В ходе допроса обвиняемый признался, что на почве ревности убил свою жену, с которой развелся несколько месяцев назад.

Напомним, что вчера ночью жительница Сальянского района Гусейнова Роя Новруз гызы (1978 г.р.) была убита в одном из отелей Масаллинского района. Она скончалась по дороге в больницу.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.