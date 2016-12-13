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    В Масаллы задержан мужчина, убивший свою жену

    По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается

    Масаллы. 13 декабря. REPORT.AZ/ В Масаллинском районе задержан мужчина, убивший свою жену.

    Как сообщает южное бюро Report, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Масаллинского районного отдела полиции (РОП), в качестве подозреваемого был задержан житель Сальянского района Мурадов Ибрагим Паша оглу (1975 г.р.).

    В ходе допроса обвиняемый признался, что на почве ревности убил свою жену, с которой развелся несколько месяцев назад.

    Напомним, что вчера ночью жительница Сальянского района Гусейнова Роя Новруз гызы (1978 г.р.) была убита в одном из отелей Масаллинского района. Она скончалась по дороге в больницу.

    По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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