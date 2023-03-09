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В Масаллы за наркотики задержаны 12 человек

В Масаллы за наркотики задержаны 12 человек В результате оперативных мероприятий, проведенных на основе поступившей информации, сотрудники Масаллинского районного отделения полиции (РОП) за последний месяц на территории района задержали 12 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотических с
Происшествия
9 марта 2023 г. 20:09
В Масаллы за наркотики задержаны 12 человек

В результате оперативных мероприятий, проведенных на основе поступившей информации, сотрудники Масаллинского районного отделения полиции (РОП) за последний месяц на территории района задержали 12 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств.

Об этом Report сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД.

Было отмечено, что в ходе личного обыска у задержанных было обнаружено и изъято большое количество расфасованных наркотиков.

По фактам в Масаллинском РОП продолжаются необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

"Сотрудники полиции продолжают меры по борьбе по выявлению преступных связей задержанных, а также по задержанию других лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков на территории района", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Masallıda narkotikə görə 12 nəfər saxlanılıb

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