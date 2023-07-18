В Масаллы выявлен факт умышленного поджога зернового поля

В Масаллинском районе выявлен факт умышленного поджога зернового поля с использованием специального устройства.

В Масаллинском районе выявлен факт умышленного поджога зернового поля с использованием специального устройства.

Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), 30 июня на убранном зерновом поле в селе Гарибляр Масаллинского района вспыхнул пожар. Усилиями Государственной службы пожарной охраны МЧС пожар был локализован и потушен в короткие сроки.

По факту сотрудниками Государственной службы пожарного надзора (ГСПН) приняты необходимые меры для установления причин и возможных виновных в возникновении пожара. В южное региональное управление ГСПН поступила информация об обнаружении в месте возникновения пожара прибора с установленным увеличительным стеклом. В ходе осмотра устройства у сотрудников ведомства возникли подозрения, что в результате фокусирования солнечных лучей в теплое время суток через специально установленное увеличительное стекло было вызвано возгорание .

Собранные по факту материалы направлены в соответствующие инстанции для дачи правовой оценки.