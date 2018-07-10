В Масаллы в озере утонули женщина, ее сын и племянник

Масаллы. 10 июля. REPORT.AZ/ В Масаллинском районе три человека утонули в озере.
Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел на территории села Миянкю.
Это - Керимова Вусаля Сабир гызы 1981 г.р., ее сын Керимов Эльмар Ильгар оглу 2007 г.р. и племянник Заманов Гусейн Шемкир оглу 2009 г.р.
Все трое являются жителями села Миянкю. Тела извлечены из воды и переданы членам семьи.
Место происшествия было осмотрено сотрудниками правоохранительных органов. В районной прокуратуре ведется расследование.
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