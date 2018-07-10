 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Масаллы в озере утонули женщина, ее сын и племянник

    Масаллы. 10 июля. REPORT.AZ/ В Масаллинском районе три человека утонули в озере. 

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел на территории села Миянкю.  

    Это - Керимова Вусаля Сабир гызы 1981 г.р., ее сын Керимов Эльмар Ильгар оглу 2007 г.р. и племянник Заманов Гусейн Шемкир оглу 2009 г.р.

    Все трое являются жителями села Миянкю. Тела извлечены из воды и переданы членам семьи. 

    Место происшествия было осмотрено сотрудниками правоохранительных органов. В районной прокуратуре ведется расследование. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi