В Масаллы в озере утонули женщина, ее сын и племянник

Масаллы. 10 июля. REPORT.AZ/ В Масаллинском районе три человека утонули в озере.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел на территории села Миянкю.

Это - Керимова Вусаля Сабир гызы 1981 г.р., ее сын Керимов Эльмар Ильгар оглу 2007 г.р. и племянник Заманов Гусейн Шемкир оглу 2009 г.р.

Все трое являются жителями села Миянкю. Тела извлечены из воды и переданы членам семьи.

Место происшествия было осмотрено сотрудниками правоохранительных органов. В районной прокуратуре ведется расследование.