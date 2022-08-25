В Масаллы в горной местности возник пожар

В горной местности Масаллинского района Азербайджана возник пожар.

В горной местности Масаллинского района Азербайджана возник пожар.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Сообщается, что на горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре в горной местности со сложным рельефом неподалеку от села Гариблер.

К месту происшествия были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

В настоящее время продолжаются оперативные и неотложные мероприятия по тушению пожара.

Будет предоставлена дополнительная информация.