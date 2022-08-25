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В Масаллы в горной местности возник пожар

В Масаллы в горной местности возник пожар В горной местности Масаллинского района Азербайджана возник пожар.
Происшествия
25 августа 2022 г. 16:43
В Масаллы в горной местности возник пожар

В горной местности Масаллинского района Азербайджана возник пожар.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Сообщается, что на горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре в горной местности со сложным рельефом неподалеку от села Гариблер.

К месту происшествия были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

В настоящее время продолжаются оперативные и неотложные мероприятия по тушению пожара.

Будет предоставлена дополнительная информация.

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Версия на азербайджанском языке Masallıda dağlıq ərazidəki yanğının söndürülməsinə helikopterlər cəlb olunub - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Fire breaks out in mountainous area in Masalli

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