В Масаллы в горной местности возник пожар

В горной местности Масаллинского района Азербайджана возник пожар.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Сообщается, что на горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре в горной местности со сложным рельефом неподалеку от села Гариблер.
К месту происшествия были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.
В настоящее время продолжаются оперативные и неотложные мероприятия по тушению пожара.
Будет предоставлена дополнительная информация.