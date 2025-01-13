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В Масаллы в доме произошел пожар

В Масаллы в доме произошел пожар 14:46 В Масаллы в доме произошел пожар.
Происшествия
13 января 2025 г. 14:59
В Масаллы в доме произошел пожар

В Масаллы в доме произошел пожар.

Как сообщили Report в МЧС, инцидент произошел в одноэтажном, пятикомнатном частном доме общей площадью 180 кв. метров в селе Биринджи Самедханлы Масаллинского района.

"Благодаря оперативному вмешательству сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС пожар был потушен в короткие сроки", - подчеркивает ведомство.

По данным МЧС, в результате пожара сгорели две комнаты и кухня общей площадью 70 кв. м., горючие конструкции мансарды площадью 50 кв.м. Остальная часть дома была защищена от огня.

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Версия на азербайджанском языке Masallıda evdə yanğın olub

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