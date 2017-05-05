Прокуратура: 74-летняя женщина в Масаллы была убита - ОБНОВЛЕНО-2

Масаллы. 5 мая. REPORT.AZ/ Возбуждено уголовное дело в связи с убийством в Масаллы 74-летней женщины.

Об этом южному бюро Report сообщили в Масаллинской районной прокуратуре.

Как сообщили в прокуратуре, на теле 74-летней Гюльгаз Исрафиловой обнаружены следы насилия, которые могли привести к смерти: "Пока не известно, в каких условиях произошел инцидент. По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса", - сказали в прокуратуре.

С пальца женщины снято кольцо и пропал кошелек. Предполагается, что преступление совершено с целью наживы.

***12:34

Масаллы. 5 мая. REPORT.AZ/ Стали известны некоторые подробности в связи со смертью 74-летней Гюльгаз Исрафиловой, которая, как утверждалось, была убита в своем доме.

Как сообщает южное бюро Report, сын проживавшей в квартале Аббаслы села Аркиван Масаллинского района 74-летней женщины позвонил матери, чтобы узнать о ее самочувствии. Не получив ответа на звонки, встревоженный сын прибыл к месту ее проживания. Он проник в дом через окно, т.к. двери были заперты и обнаружил, что мать скончалась. Будучи взволнованным, он сообщил соседям, что мать была убита.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов не обнаружили в доме следов ограбления. В результате расследования стало известно, что женщина страдала сахарным диабетом, встав на утренний намаз, она почувствовала себя плохо и упала, получив травму головы.

Тело женщины передано в отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Джалилабадского района для экспертизы.

По факту Масаллинской районной прокуратурой продолжается расследование.

***10:29

Масаллы. 5 мая. REPORT.AZ/ В Масаллы убита пожилая женщина. Как сообщает южное бюро Report, убийство произошло в квартале Аббаслы поселка Аркиван. По словам соседей, на дом проживавшей одной Гюльгаз Исрафиловой ночью совершили нападение.

Женщине примерно 70-ти лет нанесли тяжелый удар куском кирпича в область головы. В результате оставшаяся без помощи женщина скончалась на месте.

Сообщается, что на дом напали с целью ограбления. Создана оперативно-розыскная группа для установления личности нападавших. Ведется осмотр на месте происшествия.

По факту Масаллинской районной прокуратурой ведется следствие.