 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Масаллы у ранее судимого мужчины изъяты наркотики и оружие

    Масаллы. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Масаллинском районе у бывшего заключенного изъяли наркотики и оружие.

    Как сообщает южное бюро Report, в результате оперативных мероприятий сотрудников отделения полиции Масаллинского района по подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан проживающий в городе Масаллы уроженец Балакянского района 41-летний Азизов Зохраб Ширин оглу.

    При обыске у него обнаружили марихуану. Как продолжение оперативных мероприятий, был произведен обыск в квартире, где он проживал. Здесь в качестве вещественного доказательства обнаружили сверток с марихуаной и пригодное для стрельбы огнестрельное оружие со спиленными прикладом и дулом.

    Задержанный Зохраб Азизов ранее приговаривался к 8 годам тюрьмы за разбой.

    По факту ведется расследование. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi