В Масаллы у имеющего связи с криминальным миром лица обнаружены наркотические вещества в большом количестве

Масаллы. 2 июня. REPORT.AZ/ Житель Масаллинского района задержан с большим количеством наркотических средств.

Как передает южное бюро Report, во время оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Масаллинского районного отделения полиции, был задержан житель села Эркиван Джафаров Натик Нариман оглу 1988 г.р.

При Н. Джафарове был обнаружен и изъят в качестве материального доказательства сверток с 1,5 кг марихуаны.

Н. Джафаров сообщил, что сам выращивает растения наркотического свойства.

Сообщается, что задержанный имеет связи в криминальном мире, ранее был судим за тяжкое преступление.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, ведется расследование.