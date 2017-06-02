 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Масаллы у имеющего связи с криминальным миром лица обнаружены наркотические вещества в большом количестве

    По факту возбуждено уголовное дело

    Масаллы. 2 июня. REPORT.AZ/ Житель Масаллинского района задержан с большим количеством наркотических средств.

    Как передает южное бюро Report, во время оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Масаллинского районного отделения полиции, был задержан житель села Эркиван Джафаров Натик Нариман оглу 1988 г.р.

    При Н. Джафарове был обнаружен и изъят в качестве материального доказательства сверток с 1,5 кг марихуаны.

    Н. Джафаров сообщил, что сам выращивает растения наркотического свойства.

    Сообщается, что задержанный имеет связи в криминальном мире, ранее был судим за тяжкое преступление.

    По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi