В Масаллы у имеющего связи с криминальным миром лица обнаружены наркотические вещества в большом количестве

Масаллы. 2 июня. REPORT.AZ/ Житель Масаллинского района задержан с большим количеством наркотических средств.
Как передает южное бюро Report, во время оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Масаллинского районного отделения полиции, был задержан житель села Эркиван Джафаров Натик Нариман оглу 1988 г.р.
При Н. Джафарове был обнаружен и изъят в качестве материального доказательства сверток с 1,5 кг марихуаны.
Н. Джафаров сообщил, что сам выращивает растения наркотического свойства.
Сообщается, что задержанный имеет связи в криминальном мире, ранее был судим за тяжкое преступление.
По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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