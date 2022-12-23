О нас

В Масаллы столкнулись грузовик и легковой автомобиль, есть погибшие

В Масаллы столкнулись грузовик и легковой автомобиль, есть погибшие В Масаллинском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека погибли и четверо получили травмы.
Происшествия
23 декабря 2022 г. 10:16
В Масаллы столкнулись грузовик и легковой автомобиль, есть погибшие

В Масаллинском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека погибли и еще четверо получили травмы.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел на участке магистрали Алят-Астара, проходящем по территории Масаллинского района.

В результате столкновения автомобилей марок "КамАЗ" и KIA погибли два человека, четверо получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Раненые были доставлены в Центральную больницу Масаллинского района.

По факту ДТП ведется расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Masallıda yük və minik avtomobilləri toqquşub, ölənlər və yaralananlar var

Самое читаемое

МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана
МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана
18 декабря 2022 г. 12:31
В Азербайджане погода резко изменится, ожидается снег и мороз
В Азербайджане погода резко изменится, ожидается снег и мороз
19 декабря 2022 г. 10:53
Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу
Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу
19 декабря 2022 г. 10:21
В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2023 год
В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2023 год
19 декабря 2022 г. 17:10
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кельбаджаре и Лачыне
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кельбаджаре и Лачыне
18 декабря 2022 г. 16:37
Названа причина отставки Васифа Талыбова
ФотоНазвана причина отставки Васифа Талыбова
21 декабря 2022 г. 15:50
Турция передала ВС Грузии авиационную технику
Турция передала ВС Грузии авиационную технику
18 декабря 2022 г. 12:00
Опасный патоген обнаружен в импортированном из Ирана болгарском перце
ФотоОпасный патоген обнаружен в импортированном из Ирана болгарском перце
22 декабря 2022 г. 10:51
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 650 млн
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 650 млн
22 декабря 2022 г. 06:11
Фарид Гаибов: Мы тесно сотрудничаем с министром молодежи и спорта Нахчывана
Фарид Гаибов: Мы тесно сотрудничаем с министром молодежи и спорта Нахчывана
21 декабря 2022 г. 14:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi