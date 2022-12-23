В Масаллы столкнулись грузовик и легковой автомобиль, есть погибшие

В Масаллинском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека погибли и четверо получили травмы.

В Масаллинском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека погибли и еще четверо получили травмы.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел на участке магистрали Алят-Астара, проходящем по территории Масаллинского района.

В результате столкновения автомобилей марок "КамАЗ" и KIA погибли два человека, четверо получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Раненые были доставлены в Центральную больницу Масаллинского района.

По факту ДТП ведется расследование.