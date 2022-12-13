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В Масаллы столкнулись два автомобиля, есть погибший и раненые

В Масаллы столкнулись два автомобиля, есть погибший и раненые В результате ДТП в Масаллинском районе скончался один человек, еще четверо пострадали.
Происшествия
13 декабря 2022 г. 22:59
В Масаллы столкнулись два автомобиля, есть погибший и раненые

В результате ДТП в Масаллинском районе скончался один человек, еще четверо пострадали.

Об этом южному бюро Report сообщили в местном отделе пресс-службы МВД Азербайджана.

Согласно информации, 13 декабря около 18:00 в селе Банбаши района столкнулись автомобили "ВАЗ 21011", за рулем которого находился житель района Ядигяр Джалилов, и "Мерседес", которым управлял Г. ​​Мамедли.

В результате аварии Я. Джалилов скончался на месте происшествия, находившиеся в "ВАЗ 21011" Ф. Сулейманов, Я. Абушов и еще два подростка с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Масаллинскую районную центральную больницу.

По факту в Массалинском РОП начато расследование.

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Версия на азербайджанском языке Masallıda iki minik avtomobili toqquşub, ölən və xəsarət alanlar var

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