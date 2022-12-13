В Масаллы столкнулись два автомобиля, есть погибший и раненые

В результате ДТП в Масаллинском районе скончался один человек, еще четверо пострадали.
Об этом южному бюро
Согласно информации, 13 декабря около 18:00 в селе Банбаши района столкнулись автомобили "ВАЗ 21011", за рулем которого находился житель района Ядигяр Джалилов, и "Мерседес", которым управлял Г. Мамедли.
В результате аварии Я. Джалилов скончался на месте происшествия, находившиеся в "ВАЗ 21011" Ф. Сулейманов, Я. Абушов и еще два подростка с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Масаллинскую районную центральную больницу.
По факту в Массалинском РОП начато расследование.