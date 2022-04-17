О нас
Аудио новости

В Масаллы спасли мужчину, упавшего в колодец глубиной 15 метров

В Масаллы спасли мужчину, упавшего в колодец глубиной 15 метров На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в поселке Аркиван Масаллинского района один человек упал в колодец и находится там в беспомощном состоянии.
Происшествия
17 апреля 2022 г. 15:24
В Масаллы спасли мужчину, упавшего в колодец глубиной 15 метров

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в поселке Эркиван Масаллинского района один человек упал в колодец и находится там в беспомощном состоянии.

Как передает Report со ссылкой на МЧС, на место происшествия незамедлительно были вызваны пожарные-спасатели Масаллинской районной пожарной части Государственной службы пожарной охраны.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что Шахин Мюрсал оглы Абдуллаев, 1971 года рождения, упал в колодец глубиной около 15 метров и находится там в беспомощном состоянии.

Пожарные-спасатели спасли Ш.Абдуллаева, вытащив его из колодца с помощью специального оборудования.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Masallıda 15 metrlik su quyusuna düşən şəxs xilas edilib

Самое важное

Минздрав призвал людей младше 22 лет не потреблять энергетические напитки
Минздрав призвал людей младше 22 лет не потреблять энергетические напитки
16 апреля 2022 г. 14:53
Следующее заседание Совета религиозных лидеров стран-членов ОТГ пройдет в Азербайджане
Следующее заседание Совета религиозных лидеров стран-членов ОТГ пройдет в Азербайджане
15 апреля 2022 г. 19:49
Заведено уголовное дело по факту вмешательства в процесс продажи квартир MİDA
Заведено уголовное дело по факту вмешательства в процесс продажи квартир MİDA
15 апреля 2022 г. 10:11
Азербайджан направил очередную партию гуманитарной помощи для украинских беженцев
ФотоАзербайджан направил очередную партию гуманитарной помощи для украинских беженцев
15 апреля 2022 г. 09:31
Эди Рама: Албания всегда поддерживает Азербайджан
Эди Рама: Албания всегда поддерживает Азербайджан
14 апреля 2022 г. 19:42
Ильхам Алиев: Сегодня значение Южного газового коридора видно более отчетливо
Ильхам Алиев: Сегодня значение Южного газового коридора видно более отчетливо
14 апреля 2022 г. 19:40
В Азербайджане женщины также смогут проводить религиозные обряды
В Азербайджане женщины также смогут проводить религиозные обряды
14 апреля 2022 г. 18:44
50 фотографий 50-ти дней российско-украинской войны 
Фото50 фотографий 50-ти дней российско-украинской войны 
14 апреля 2022 г. 18:32
Названо число военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне
Названо число военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне
14 апреля 2022 г. 16:53
Отменено требование ПЦР-теста на COVID-19 для въезда в Азербайджан
Отменено требование ПЦР-теста на COVID-19 для въезда в Азербайджан
14 апреля 2022 г. 13:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi