В Масаллы спасли мужчину, упавшего в колодец глубиной 15 метров

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в поселке Аркиван Масаллинского района один человек упал в колодец и находится там в беспомощном состоянии.

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в поселке Эркиван Масаллинского района один человек упал в колодец и находится там в беспомощном состоянии.

Как передает Report со ссылкой на МЧС, на место происшествия незамедлительно были вызваны пожарные-спасатели Масаллинской районной пожарной части Государственной службы пожарной охраны.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что Шахин Мюрсал оглы Абдуллаев, 1971 года рождения, упал в колодец глубиной около 15 метров и находится там в беспомощном состоянии.

Пожарные-спасатели спасли Ш.Абдуллаева, вытащив его из колодца с помощью специального оборудования.