Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В Масаллы совершена кража из детского сада.

Как сообщает Report, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Масаллинского районного отделения полиции, по подозрению в совершении кражи задержан житель города Масаллы Агаев Тофиг Явер оглу.

Он подозревается в хищении оборудования общей стоимостью 3 600 манатов, используемого для системы водонагревателя нового детского сада, построенного в селе Искендерли.

При задержании у Т.Агаева были обнаружены наркотические средства. По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, ведется расследование.