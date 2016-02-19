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    В Масаллы совершена кража из детского сада

    У задержанного обнаружены наркотики

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В Масаллы совершена кража из детского сада. 

    Как сообщает Report, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Масаллинского районного отделения полиции, по подозрению в совершении кражи задержан житель города Масаллы Агаев Тофиг Явер оглу. 

    Он подозревается в хищении оборудования общей стоимостью 3 600 манатов, используемого для системы водонагревателя нового детского сада, построенного в селе Искендерли. 

    При задержании у Т.Агаева были обнаружены наркотические средства. По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, ведется расследование. 

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