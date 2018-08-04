 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Масаллы скончалась женщина, пострадавшая в результате падения дерева на коттедж - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В Масаллинском районе скончалась женщина, пострадавшая в результате несчастного случая.

    Как передает Report, Мирзаева Севда Сиявуш гызы (1984), пострадавшая в результате падения дерева на коттедж в центре отдыха, скончалась в больнице.

    По факту ведется расследование. 

    ***21:22

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В Масаллинском районе произошел несчастный случай, в результате которого один человек получил ранения.

    Как передает Report, об этом поступила информация в Центр управления кризисными ситуациями МЧС.

    Сообщается, что центре отдыха в Масаллы, расположенном в 13 км Массалы-Ярдымлинского шоссе, дерево повалилось на коттедж.

    На место происшествия были привлечены соответствующие спасательные органы. В коттедже в неподвижном состоянии была обнаружена Мирзаева Севда Сиявуш гызы (1984). В ходе предварительного обследования было установлено, что С.Мирзаева находилась в бессознательном состоянии. Операция завершилась.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi