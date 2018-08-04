В Масаллы скончалась женщина, пострадавшая в результате падения дерева на коттедж - ОБНОВЛЕНО

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В Масаллинском районе скончалась женщина, пострадавшая в результате несчастного случая.

Как передает Report, Мирзаева Севда Сиявуш гызы (1984), пострадавшая в результате падения дерева на коттедж в центре отдыха, скончалась в больнице.

По факту ведется расследование.

***21:22

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В Масаллинском районе произошел несчастный случай, в результате которого один человек получил ранения.

Как передает Report, об этом поступила информация в Центр управления кризисными ситуациями МЧС.

Сообщается, что центре отдыха в Масаллы, расположенном в 13 км Массалы-Ярдымлинского шоссе, дерево повалилось на коттедж.

На место происшествия были привлечены соответствующие спасательные органы. В коттедже в неподвижном состоянии была обнаружена Мирзаева Севда Сиявуш гызы (1984). В ходе предварительного обследования было установлено, что С.Мирзаева находилась в бессознательном состоянии. Операция завершилась.