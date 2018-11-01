В Масаллы сгорели жилой дом, два автомобиля и стог сена - ФОТО

Масаллы. 1 ноября. REPORT.AZ/ В селе Бадалан Масаллинского района произошел сильный пожар.

Как сообщает южное бюро Report, происшествие зарегистрировано на улице Ашурлу в доме Ниджата Гасанова.

Пожар начался на первом этаже жилого дома. Хозяевам дома удалось своими силами потушить пожар.

Вечером пожар произошел на втором этаже и в результате пожара дом с 5-ю комнатами вместе с вещами сгорел. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось предотвратить распространение огня.

На следующий день хозяева дома вызвали грузовик для транспортировки остатки личных вещей. Однако, припаркованный грузовик во дворе при загадочных обстоятельствах загорелся. Огонь перекинулся на автомобиль «ВАЗ-2106», который принадлежал брату Ниджата Гасанова Зяфяру. Огонь также охватил стог сена.

В целом в течение двух дней семье нанесен серьезный ущерб. Семья Гасановы считают, что это умышленный поджог.

В связи с происшествием уже проинформирована также отделение полиции.

По факту ведется расследование.

Ранее в диско-баре в центре Баку произошел пожар.