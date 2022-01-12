В Масаллы пропал без вести 44-летний мужчина.
Об этом Report сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.
Житель поселка Эркиван Джабиев Галиб Эйнулла оглы, 1978 года рождения, утром 3 января вышел из дома и не вернулся.
Приметы Галиба Джабиева: среднего роста, худощавого телосложения, глаза черные. Выходя из дома, был одет в синие джинсы, черную куртку.
"Располагающих информацией о нем просьба сообщить в колл-центр службы "102" МВД, а также в отдел полиции Масаллинского района по телефону 025-215-3942", - отмечается в сообщении.