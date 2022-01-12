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В Масаллы пропал без вести 44-летний мужчина

В Масаллы пропал без вести 44-летний мужчина В Масаллы пропал без вести 44-летний мужчина.
Происшествия
12 января 2022 г. 12:49
В Масаллы пропал без вести 44-летний мужчина

В Масаллы пропал без вести 44-летний мужчина.

Об этом Report сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.

Житель поселка Эркиван Джабиев Галиб Эйнулла оглы, 1978 года рождения, утром 3 января вышел из дома и не вернулся.

Приметы Галиба Джабиева: среднего роста, худощавого телосложения, глаза черные. Выходя из дома, был одет в синие джинсы, черную куртку.

"Располагающих информацией о нем просьба сообщить в колл-центр службы "102" МВД, а также в отдел полиции Масаллинского района по телефону 025-215-3942", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Masallıda 44 yaşlı kişi itkin düşüb

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