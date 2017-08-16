В Масаллы произошло тяжелое ДТП, погибли 2, ранены 2 человека

Масаллы. 16 августа. REPORT.AZ/ В Масаллинском районе произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает южное бюро Report, авария зарегистрирована на пролегающем через село Алвады отрезке магистральной дороги Алят-Астара.

Потеряв управление за рулем автомобиля марки Toyota Prado, житель Баку Назим Акпер оглу Гасанов 1965 г.р. перевернул машину. В результате ДТП погибли его пассажиры - Афер Амрахов и Аида Гасанова 1968 г.р.

Получившие травмы различной степени тяжести водитель и еще один пассажир - Замик Рафиг оглу Гасанов были помещены в Масаллинскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.