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    В Масаллы произошло тяжелое ДТП, погибли 2, ранены 2 человека

    По факту ведется расследование

    Масаллы. 16 августа. REPORT.AZ/ В Масаллинском районе произошло тяжелое ДТП.

    Как сообщает южное бюро Report, авария зарегистрирована на пролегающем через село Алвады отрезке магистральной дороги Алят-Астара.

    Потеряв управление за рулем автомобиля марки Toyota Prado, житель Баку Назим Акпер оглу Гасанов 1965 г.р. перевернул машину. В результате ДТП погибли его пассажиры - Афер Амрахов и Аида Гасанова 1968 г.р.

    Получившие травмы различной степени тяжести водитель и еще один пассажир - Замик Рафиг оглу Гасанов были помещены в Масаллинскую центральную районную больницу.

    По факту ведется расследование. 

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