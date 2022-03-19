В Масаллы и Джалилабаде эвакуированы 39 человек

В Масаллы из-за наводнения эвакуирован 21 человек

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) распространило информацию о селях и наводнениях в Масаллинском и Джалилабадском районах.

По информации, поступившей в Report из МЧС, начиная с ночи 19 марта в результате интенсивных дождей в южном регионе республики наблюдается повышение уровня воды в реках и водоканалах, кратковременные сели и наводнения, в нескольких населенных пунктах Масаллинского и Джалилабадского районов некоторые частные дома, дворовые и посевные площади, другие объекты и их окрестности подверглись подтоплению.

Были эвакуированы 39 человек. В настоящее время операция продолжается.

11:30

В Масаллы из-за наводнения эвакуирован 21 человек.

Как сообщает Южный центр Report, в результате проливных дождей река Алвады, протекающая в Масаллинском районе, вышла из берегов.

Уровень воды продолжал расти с прошлой ночи. В результате селевые потоки затопили жилые дворы, дома. Сегодня утром на место прибыли спасатели МЧС. 17 человек эвакуированы из села Тезе-Алвады и 4 человека из села Моллоба. В настоящее время спасатели работают на территории поселка Борадигях.

Сообщается, что наводнение нанесло серьезный ущерб фермам и сельскохозяйственным угодьям.