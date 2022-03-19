О нас
Аудио новости

В Масаллы и Джалилабаде эвакуированы 39 человек

В Масаллы и Джалилабаде эвакуированы 39 человек В Масаллы из-за наводнения эвакуирован 21 человек
Происшествия
19 марта 2022 г. 11:50
В Масаллы и Джалилабаде эвакуированы 39 человек

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) распространило информацию о селях и наводнениях в Масаллинском и Джалилабадском районах.

По информации, поступившей в Report из МЧС, начиная с ночи 19 марта в результате интенсивных дождей в южном регионе республики наблюдается повышение уровня воды в реках и водоканалах, кратковременные сели и наводнения, в нескольких населенных пунктах Масаллинского и Джалилабадского районов некоторые частные дома, дворовые и посевные площади, другие объекты и их окрестности подверглись подтоплению.

Были эвакуированы 39 человек. В настоящее время операция продолжается.

11:30

В Масаллы из-за наводнения эвакуирован 21 человек.

Как сообщает Южный центр Report, в результате проливных дождей река Алвады, протекающая в Масаллинском районе, вышла из берегов.

Уровень воды продолжал расти с прошлой ночи. В результате селевые потоки затопили жилые дворы, дома. Сегодня утром на место прибыли спасатели МЧС. 17 человек эвакуированы из села Тезе-Алвады и 4 человека из села Моллоба. В настоящее время спасатели работают на территории поселка Борадигях.

Сообщается, что наводнение нанесло серьезный ущерб фермам и сельскохозяйственным угодьям.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Masallı və Cəlilabada çay daşıb, köməksiz qalan 39 nəfər təxliyə edilib

Самое читаемое

В Украине убит генерал-майор российских войск
ФотоВ Украине убит генерал-майор российских войск
15 марта 2022 г. 14:01
Премьер Японии: Южная часть Курил незаконно оккупирована Россией
Премьер Японии: Южная часть Курил незаконно оккупирована Россией
17 марта 2022 г. 12:24
Глава МИД: Независимо от происходящего в мире отношения с Москвой важны для Тегерана
Глава МИД: Независимо от происходящего в мире отношения с Москвой важны для Тегерана
15 марта 2022 г. 13:51
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе
16 марта 2022 г. 16:47
Редактор Первого канала ворвалась во время прямого эфира в студию программы Время
ВидеоРедактор Первого канала ворвалась во время прямого эфира в студию программы "Время"
15 марта 2022 г. 00:17
Как подействует на азербайджанский рынок медикаментов санкции в отношении России?
Как подействует на азербайджанский рынок медикаментов санкции в отношении России?
12 марта 2022 г. 14:16
Посольство Афганистана в США закрылось из-за заморозки банковских счетов
Посольство Афганистана в США закрылось из-за заморозки банковских счетов
17 марта 2022 г. 11:48
МИД Азербайджана назвал пять основных принципов нормализации отношений с Арменией
МИД Азербайджана назвал пять основных принципов нормализации отношений с Арменией
14 марта 2022 г. 15:44
Под Львовом совершен авиаудар по Яворовскому полигону, 35 погибших, 134 раненых
Под Львовом совершен авиаудар по Яворовскому полигону, 35 погибших, 134 раненых
13 марта 2022 г. 15:17
В Украине погиб военнослужащий-азербайджанец
В Украине погиб военнослужащий-азербайджанец
12 марта 2022 г. 15:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi