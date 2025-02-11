В Масаллы приостановлена деятельность газозаправочной станции

В Масаллы приостановлена деятельность газозаправочной станции.

В Масаллы приостановлена деятельность газозаправочной станции.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Инспекторами Государственного агентства по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору МЧС была проведена плановая проверка на газозаправочной станции в селе Аркиван Масаллинского района, принадлежащей частному предпринимателю Агабалаеву Ибрагиму Ханлар оглу.

В ходе проверки на станции были выявлены нарушения, представляющие опасность для жизни и здоровья людей.

Было установлено, что на станции не проводился периодический технический осмотр трех резервуаров для сжиженного газа, а также предохранительных клапанов и манометров, установленных на указанных резервуарах, для определения их пригодности к эксплуатации.

С учетом всех выявленных нарушений эксплуатация газозаправочной станции была приостановлена сотрудниками агентства, владельцу была вручена копия акта, составленного для устранения нарушений.