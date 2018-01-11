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    В Масаллы при спасении совершившего самоподжог два сотрудника полиции получили ожоги

    © Report

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В Масаллинском районе двое сотрудников полиции, спасших совершившего попытку самоубийства парня, получили ожоги.

    Как сообщает Report, в настоящее время состояние сотрудников полиции нормальное.

    Отметим, что инцидент произошел 9 января. Житель района Рагиф Зейналов 1995 г.р. совершил самоподжог, облив себя бензином. Состояние помещенного в Ожоговый центр Баку мужчины тяжелое. Р.Зейналов имел задолженность банку. Масаллинский районный суд принял решение о взыскании банковского долга из его зарплаты. Р.Зейналов в знак протеста этому решению совершил самоподжог.

    По факту в Масаллинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса.

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