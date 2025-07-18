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В Масаллы парень совершил кражу из дома, в котором гостил

В Масаллы парень совершил кражу из дома, в котором гостил В Масаллы парень совершил кражу из дома, в котором гостил.
Происшествия
18 июля 2025 г. 13:30
В Масаллы парень совершил кражу из дома, в котором гостил

В Масаллы парень совершил кражу из дома, в котором гостил.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в одном из домов на территории района.

В полиции сообщили о похищении из дома ювелирных изделий на сумму 12 тыс. манатов и банковской карты, на которой находилось 710 манатов.

В результате расследования было установлено, что преступление совершил 21-летний Фарман Бабаев, ранее гостивший в этом доме. Подозреваемый задержан сотрудниками районного отделения полиции.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке Masallıda 21 yaşlı şəxs qonaq qaldığı evdən oğurluq edib

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