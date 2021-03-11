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В Масаллы организаторы свадебного торжества оштрафованы

В Масаллы организаторы свадебного торжества оштрафованы Сотрудники Масаллинского районного отдела полиции провели очередные мероприятия по контролю за соблюдением правил карантинного режима, принятых Оперативным штабом при Кабинете министров.
Происшествия
11 марта 2021 г. 16:08
В Масаллы организаторы свадебного торжества оштрафованы
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Сотрудники Масаллинского районного отдела полиции провели очередные мероприятия по контролю за соблюдением правил карантинного режима, принятых Оперативным штабом при Кабинете министров.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятия было установлено, что житель поселка Аркиван Масаллинского района Г.Бадалов в нарушение правил карантинного режима организовал свадебное торжество для своего сына в ресторане, принадлежащем Ф.Мирзоеву.

Сотрудники полиции разъяснили организаторам и участникам собрания правила карантинного режима. В отношении 9 человек составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях, нарушители карантина были оштрафованы.

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Версия на азербайджанском языке Masallıda toy məclisi təşkil edənlər cərimələndi

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