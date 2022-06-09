В Масаллы один рабочий убил другого ударом кулака

В Масаллинском районе один рабочий убил другого кулаком.

В Масаллинском районе один рабочий убил другого ударом кулака.

Об этом сообщает Report со ссылкой на районную прокуратуру.

8 июня в районную прокуратуру поступила информация о том, что Гадир Гусейнов, 1992 года рождения, скончался на территории района от полученных травм.

В результате расследования было установлено, что Гусейнхан Джафаров, 2002 года рождения, во время ссоры с Гадиров Гусейновым на продуктовом складе, где они оба работали рабочими, нанес последнему кулаком смертельный удар в голову, в результате чего тот скончался на месте.

По факту прокуратурой Масаллинского района возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса.

Гусейнхан Джафаров был задержан как подозреваемый и привлечен к следствию.