В южном регионе Азербайджана обнаружен незаконный цех по производству сыра

В Масаллинском районе обнаружен цех, производящий сыр в антисанитарных условиях.

Как сообщили Report в Агентстве продбезопасности Азербайджана (АПБА), в Агентство поступила жалоба, что в селе Гариблер Масаллинского района производится сыр в антисанитарных условиях. На основе поступившей жалобы сотрудниками Агентства был проведен мониторинг.

Во время мониторинга нашла подтверждение информация о незаконном производстве сыра недалеко от животноводческого хозяйства, функционирующего в селе Гариблер Масаллинского района. Так, при предварительном осмотре было установлено, что в незаконно действующем цехе не соблюдаются требования санитарно-гигиенических и нормативно-технических документов. На производственном участке были обнаружены 500 кг сыра, полуфабрикаты, а на складе цеха – растительные масла, используемые с целью искусственного повышения жирности сыра.

Образцы продукции были направлены в соответствующие лаборатории Института продбезопасности. Деятельность предприятия была временно ограничена согласно законодательству.

По факту в рамках требований законодательства будут приняты меры.

АПБА продолжает контрольные мероприятия с целью защиты здоровья граждан, обеспечения населения безопасными продуктами питания. Агентство просит граждан не оставаться равнодушными к фактам нарушения прав потребителей и активно участвовать в контрольных мероприятиях АПБА по обеспечению населения здоровыми продуктами питания.

При наличии подобных негативных случаев Агентство просит граждан обращаться в "Кол-центр" 1003.