В Масаллы обезврежена преступная группировка

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В результате проведенных сотрудниками Масаллинского районного управления полиции оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий обезврежена преступная группировка. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

Члены преступной группировки, являющиеся жителями Масаллинского района, - ранее судимые Заман Гусейнзаде, Мухаммед Тахиров, Асим Азизов и Бахтияр Керимов, путем предварительного сговора организовав преступную группировку, незаконно проникали в дома граждан в различных районах и совершали грабежи, нанося значительный материальный ущерб.

Так, 20 декабря прошлого года примерно в час ночи они незаконно проникли в дом жителя села Чайгыраг Шохреддина Мамедова, вынесли оттуда бытовую технику на сумму 5130 манатов, затем с целью замести следы преступления подожгли дом, нанеся хозяину ущерб в размере 200 тысяч манатов. В результате оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу, возбужденному Масаллинским районным управлением полиции в связи с данным преступлением, были выявлены и задержаны члены преступной группировки.

В ходе следствия выяснилось, что это не первое и не последнее их преступление. Так, стало известно, что члены группировки еще в феврале 2013 года незаконно проникли в дом жителя села Онджегала Адыширина Мамедова, в октябре 2014 года - в дом жительницы села Бадалан Салимы Керимовой, в ноябре того же года - в дом жительницы села Гызылавар Хафизы Агаевой и жителя села Чайгыраг Джавида Ахмедова, в январе этого года - жителя села Бадалан Эльмана Абыева, в феврале этого года - жителя села Колатан Рафета Джабиева, откуда украли ценную бытовую технику и различное оборудование, нанеся хозяевам значительный ущерб.

По данным фактам в отношении членов группировки было возбуждено уголовное дело по нескольким пунктам ст. 177 и по ст.186.2.2 УК и избрана мера пресечения в виде ареста.

Сотрудниками Масаллинского районного управления полиции продолжаются оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления причастности арестованных лиц к другим преступлениям.