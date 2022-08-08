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В Масаллы несовершеннолетний упал в 10-метровый колодец

В Масаллы несовершеннолетний упал в 10-метровый колодец В Масаллинском районе несовершеннолетний упал в 10-метровый колодец.
Происшествия
8 августа 2022 г. 23:34
В Масаллы несовершеннолетний упал в 10-метровый колодец

В Масаллинском районе несовершеннолетний упал в 10-метровый колодец.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.

Согласно информации, в Центр кризисного управления министерства поступила информация о том, что в селе Онджагала несовершеннолетний упал в колодец, где остается беспомощным.

К месту происшествия были привлечены соответствующие аварийно-спасательные подразделения Государственной противопожарной службы МЧС. Его достали из колодца глубиной около 10 метров и передали соответствующим органам.

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Версия на азербайджанском языке Masallıda azyaşlı 10 metrlik su quyusuna düşüb

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