В Масаллы несовершеннолетний упал в 10-метровый колодец

В Масаллинском районе несовершеннолетний упал в 10-метровый колодец.

В Масаллинском районе несовершеннолетний упал в 10-метровый колодец.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.

Согласно информации, в Центр кризисного управления министерства поступила информация о том, что в селе Онджагала несовершеннолетний упал в колодец, где остается беспомощным.

К месту происшествия были привлечены соответствующие аварийно-спасательные подразделения Государственной противопожарной службы МЧС. Его достали из колодца глубиной около 10 метров и передали соответствующим органам.