В Масаллы компания оштрафована на 20 тыс. манатов за нарушение прав работника

12^13 Компания в Масаллы оштрафована на 20 тыс. манатов за нарушение трудовых прав.

Компания в Масаллы оштрафована на 20 тыс. манатов за нарушение трудовых прав одного из работников.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Масаллинского района.

Прокуратура Масаллинского района провела расследование по факту нарушения трудовых прав работника со стороны ООО "R+C-TRANS".

В ходе расследования было установлено, что данное юридическое лицо привлекло работника к выполнению соответствующих работ на территории Масаллинского района без заключения с ним трудового договора.

По факту в прокуратуре Масаллинского района было возбуждено производство по делу об административном правонарушении по статье 192.1 (привлечение работодателем физических лиц к выполнению каких-либо работ (услуг) без вступления в силу трудового договора) КоАП АР, которое было направлено по адресу юридического лица в Сумгайытский городской суд, и решением суда юридическое лицо оштрафовано на 20 тыс. манатов.

В то же время в отношении директора компании Мамедова Рзахана Шираслан оглу было возбуждено производство по делу об административном правонарушении по той же статье Кодекса, он оштрафован на 3 тыс. манатов.