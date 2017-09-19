Масаллы. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Масаллы избитый двоюродным братом мужчина скончался в больнице.

Как сообщает Report, инцидент произошел в селе Гызылагадж.

Так, житель этого села Афиг Рафиг оглу Аллахвердиев по неизвестным пока причинам был избит двоюродным братом Вюсалом Руфат оглу Гусейновым.

Мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в Масаллинскую центральную районную больницу, где и скончался от полученных травм.

По факту в Масаллинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 126.3 Уголовного кодекса.