В Масаллы и Джалилабаде задержаны больные коронавирусом

По фактам ведется расследование

В Масаллы и Джалилабаде задержаны больные коронавирусом.

Об этом Report сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.

Житель Масаллы И.Гусейнли, вопреки предписанному лечению в домашних условиях, покинул место жительства и разгуливал в общественных местах. В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Масаллинского районного отделения полиции, нарушитель был задержан в одном из парков на территории города.

А в Джалилабаде был задержан коронавирусный больной А.Томаров. В результате соответствующих мероприятий, проведенных сотрудниками Джалилабадского районного отделения полиции, нарушитель был задержан и препровожден домой.

По фактам ведется расследование.