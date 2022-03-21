В Масаллы и Джалилабаде с затопленных территорий спасены еще 25 человек

В Масаллы и Джалилабаде с затопленных территорий спасены еще 25 человек.

В Масаллы и Джалилабаде с затопленных территорий спасены еще 25 человек.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Сообщается, что соответствующие силы МЧС вчера ночью и утром продолжили работы по эвакуации и откачке воды для устранения последствий, вызванных осадками и неблагоприятными погодными условиями.

Работы по эвакуации и откачке воды проведены в селе Богадигах Масаллинского района, городе Джалилабад и городе Гейтепе, районном селе Тезекенд, селе Ашагы Яглывенд Физулинского района.

В целом силы МЧС эвакуировали в безопасное место из затопленных территории Масаллинского и Джалилабадского районов 25 человек, а также граждан, оставшихся в беспомощном положении внутри одного автомобиля в Джебраиле и пяти автомобилей в селе Ковузбулаг Джалилиабадского района из-за непогоды.