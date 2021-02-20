В Масаллы экс-супруг при помощи друзей тяжело ранил молодую женщину

В Масаллы произошла поножовщина

В Масаллы произошла поножовщина.

Как передает южное бюро Report, инцидент был зафиксирован на территории под названием "Вилящ кёрпюсю".

Бывший муж нанес ножевые ранения жительнице села Гярибляр, Фирузе Натиг гызы Мамедовой 1998 года рождения.

Близкие доставили женщину в Центральную больницу Лянкярянского района. Врачи диагностировали у нее две колото-резаные раны в области грудной клетки и спины. Пострадавшую прооперировали.

Мать Фирузы утверждает, что в преступлении, помимо экс-супруга, участвовали и другие лица: "Моя дочь была замужем в городе Лиман Лянкяранского района. С мужем она разошлась 3 месяца назад, недавно брак был официально расторгнут. У них есть трехлетняя дочь.

В день происшествия мы были в доме другой моей дочери. У Фирузы зазвонил телефон. Звонил бывший муж, он сказал, что купил вещи для ребенка, и позвал ее на улицу, чтобы передать. Дочь вышла из дома.

По словам потерпевшей, бывший муж с помощью двух друзей насильно затолкал ее в машину. На мосту Вилящ двое знакомых мужа держали Фирузу за руки, в то время как муж нанес ей несколько ударов ножом.

После этого он позвонил мне с телефона дочери и сказал, что ударил ножом Фирузу, мол приезжай забери ее. Я не поверила. Спустя некоторое время позвонил другой телефон, сказали, что раненую дочь доставили в их двор, просили приехать забрать ее".

По предварительным данным, экс-супруг добровольно явился в полицию.

По факту ведется расследование.