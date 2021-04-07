В Масаллы больная коронавирусом пришла в продуктовый магазин

В следственном отделе РОП Масаллы проводится расследование

В ходе мероприятий в целях обеспечения выполнения требований карантинного режима и предотвращения распространения коронавирусной инфекции сотрудниками Масаллинского районного отдела полиции (РОП) установлено, что зараженный COVID-19 житель района покинул место жительства.

Об этом Report сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

Было отмечено, что после сдачи положительного результата теста на COVID-19 жительнице села Гасанлы Рави Алышовой было назначено лечение в домашних условиях, поручено соблюдать установленные правила и не покидать место жительства.

В ходе проведенных мероприятий сотрудники полиции задержали Р.Алышову при выходе из продуктового магазина на территории города Масаллы, с соблюдением медицинских процедур нарушительницу доставили по адресу проживания.

По данному факту в следственном отделе РОП Масаллы проводится расследование.