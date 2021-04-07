О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Масаллы больная коронавирусом пришла в продуктовый магазин

В Масаллы больная коронавирусом пришла в продуктовый магазин В следственном отделе РОП Масаллы проводится расследование
Происшествия
7 апреля 2021 г. 12:07
В Масаллы больная коронавирусом пришла в продуктовый магазин
0 : 00
0 : 00

В ходе мероприятий в целях обеспечения выполнения требований карантинного режима и предотвращения распространения коронавирусной инфекции сотрудниками Масаллинского районного отдела полиции (РОП) установлено, что зараженный COVID-19 житель района покинул место жительства.

Об этом Report сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

Было отмечено, что после сдачи положительного результата теста на COVID-19 жительнице села Гасанлы Рави Алышовой было назначено лечение в домашних условиях, поручено соблюдать установленные правила и не покидать место жительства.

В ходе проведенных мероприятий сотрудники полиции задержали Р.Алышову при выходе из продуктового магазина на территории города Масаллы, с соблюдением медицинских процедур нарушительницу доставили по адресу проживания.

По данному факту в следственном отделе РОП Масаллы проводится расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Masallıda koronavirus xəstəsi ərzaq mağazasında aşkarlandı

Новости партнеров

Самое важное

Главы религиозных конфессий Азербайджана отправились в Агдам
ФотоГлавы религиозных конфессий Азербайджана отправились в Агдам
7 апреля 2021 г. 10:32
На границе с Арменией начала действовать очередная воинская часть
ФотоНа границе с Арменией начала действовать очередная воинская часть
7 апреля 2021 г. 10:11
На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
6 апреля 2021 г. 16:49
Делегация ОИС совершила намаз в агдамской Джума-мечети
ФотоДелегация ОИС совершила намаз в агдамской Джума-мечети
6 апреля 2021 г. 13:50
Начался визит в Агдам представителей Контактной группы ОИС
ФотоНачался визит в Агдам представителей Контактной группы ОИС
6 апреля 2021 г. 12:17
Похоронен еще один шехид Отечественной войны
Похоронен еще один шехид Отечественной войны
6 апреля 2021 г. 11:55
Стали известны причины ареста генералов упраздненного МНБ
Стали известны причины ареста генералов упраздненного МНБ
6 апреля 2021 г. 11:42
Эрдоган ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном
Эрдоган ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном
6 апреля 2021 г. 09:36
В Азербайджане арестованы еще два генерала
В Азербайджане арестованы еще два генерала
5 апреля 2021 г. 19:59
Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело в связи с выявленными в НАНА нарушениями
Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело в связи с выявленными в НАНА нарушениями
5 апреля 2021 г. 18:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi