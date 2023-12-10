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В Масаллы автомобиль сбил двух пешеходов

В Масаллы автомобиль сбил двух пешеходов В Масаллы автомобиль сбил двух пешеходов.
Происшествия
10 декабря 2023 г. 12:11
В Масаллы автомобиль сбил двух пешеходов

В Масаллы автомобиль сбил двух пешеходов.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, 9 декабря около 21:00 находящийся за рулем автомобиля марки Toyota Corolla житель Масаллынского района Горхмаз Гусейнов на участке дороги Лянкяран-Борадигях-Масаллы, проходящей по территории села Газвиноба Масаллинского района, сбил двух пешеходов, пытавшихся перейти дорогу.

В результате инцидента оба пешехода - Иса Джавадов (2006 г.р.) и Ислам Алиев (2003 г.р.) - от полученных травм скончались на месте. По факту происшествия проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Masallıda avtomobil iki piyadanı vuraraq öldürüb

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