В Масаллы автомобиль сбил двух пешеходов

В Масаллы автомобиль сбил двух пешеходов.

В Масаллы автомобиль сбил двух пешеходов.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, 9 декабря около 21:00 находящийся за рулем автомобиля марки Toyota Corolla житель Масаллынского района Горхмаз Гусейнов на участке дороги Лянкяран-Борадигях-Масаллы, проходящей по территории села Газвиноба Масаллинского района, сбил двух пешеходов, пытавшихся перейти дорогу.

В результате инцидента оба пешехода - Иса Джавадов (2006 г.р.) и Ислам Алиев (2003 г.р.) - от полученных травм скончались на месте. По факту происшествия проводится расследование.