В Масаллы арестовали автохулигана, грубо нарушившего ПДД в свадебном кортеже

Сотрудники отделения дорожной полиции Масаллинского районного отдела полиции задержали водителя, который совершил автохулиганство в свадебном кортеже, создав серьезную опасность для других участников движения.
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В отношении водителя был составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках и направлен на рассмотрение в районный суд.
Решением суда Р.Шихалиев подвергнут административному аресту на 15 суток с ограничением права управления транспортным средством сроком на 2 года.