В Масаллы арестовали автохулигана, грубо нарушившего ПДД в свадебном кортеже

Сотрудники отделения дорожной полиции Масаллинского районного отдела полиции задержали водителя, который совершил автохулиганство в свадебном кортеже, создав серьезную опасность для других участников движения.

Сотрудники отделения дорожной полиции Масаллинского районного отдела полиции задержали водителя, который совершил автохулиганство в свадебном кортеже, создав серьезную опасность для других участников движения.

Как сообщает Report , правоохранителями было установлено, что Рахман Шихалиев, управляя автомобилем марки BMW, грубо нарушил правила дорожного движения и совершил действия, направленные на нарушение общественного порядка. Позже эти кадры были размещены в социальных сетях.

В отношении водителя был составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках и направлен на рассмотрение в районный суд.

Решением суда Р.Шихалиев подвергнут административному аресту на 15 суток с ограничением права управления транспортным средством сроком на 2 года.