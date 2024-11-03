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В Масаллы арестовали автохулигана, грубо нарушившего ПДД в свадебном кортеже

В Масаллы арестовали автохулигана, грубо нарушившего ПДД в свадебном кортеже Сотрудники отделения дорожной полиции Масаллинского районного отдела полиции задержали водителя, который совершил автохулиганство в свадебном кортеже, создав серьезную опасность для других участников движения.
Происшествия
3 ноября 2024 г. 16:45
В Масаллы арестовали автохулигана, грубо нарушившего ПДД в свадебном кортеже

Сотрудники отделения дорожной полиции Масаллинского районного отдела полиции задержали водителя, который совершил автохулиганство в свадебном кортеже, создав серьезную опасность для других участников движения.

Как сообщает Report, правоохранителями было установлено, что Рахман Шихалиев, управляя автомобилем марки BMW, грубо нарушил правила дорожного движения и совершил действия, направленные на нарушение общественного порядка. Позже эти кадры были размещены в социальных сетях.

В отношении водителя был составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках и направлен на рассмотрение в районный суд.

Решением суда Р.Шихалиев подвергнут административному аресту на 15 суток с ограничением права управления транспортным средством сроком на 2 года.

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Версия на азербайджанском языке Masallıda toy karvanında avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edilib

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