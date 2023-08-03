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В Масаллинском лесном массиве произошел пожар

В Масаллинском лесном массиве произошел пожар На горячую телефонную линию 112 МЧС поступила информация о пожаре в лесном массиве в Масаллинском районе, в селе Ейянкянд.
Происшествия
3 августа 2023 г. 18:56
В Масаллинском лесном массиве произошел пожар

На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в лесном массиве в Масаллинском районе, в селе Ейянкянд.

Об этом Report сообщили в МЧС.

Сразу же по вызову были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

Было установлено, что в лесной зоне горят кустарники и сухие листья, и существует высокий риск перехода огня на многолетние лесные деревья.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных огонь был потушен в короткие сроки.

В результате пожара на площади около 500 квадратных метров сгорели кустарник и сухие листья, лесной массив был защищен от пожара.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMasallıda meşə massivində yanğın baş verib

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