В Масаллы утонул мужчина, у которого 11 дней назад была свадьба

​В Масаллы утонул мужчина, у которого 11 дней назад была свадьба

20 августа, 2019 00:44

https://report.az/storage/news/9d374ea10791e64f772b0824dbd5d021/ef9a966d-fc4f-4106-9892-50b5e745ad9f_292.jpg В Масаллинском районе в центре отдыха произошёл несчастный случай. Как передаёт муганское бюро Report, случай произошёл в центре отдыха «Истису». Житель села Бадирли Джалилабадского района, 1996-го года рождения Замин Сейфулла оглу Бахышов утонул, купаясь в реке Виляш на территории центра отдыха. По первичным предположениям, он скончался от сердечного приступа. У погибшего 7 августа была свадьба. Он находился в центре отдыха вместе с семьёй. По факту ведется расследование.

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