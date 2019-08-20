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В Масаллы утонул мужчина, у которого 11 дней назад была свадьба

​В Масаллы утонул мужчина, у которого 11 дней назад была свадьба

В Масаллинском районе в центре отдыха произошёл несчастный случай.

Как передаёт муганское бюро Report, случай произошёл в центре отдыха «Истису».

Житель села Бадирли Джалилабадского района, 1996-го года рождения Замин Сейфулла оглу Бахышов утонул, купаясь в реке Виляш на территории центра отдыха.

По первичным предположениям, он скончался от сердечного приступа.

У погибшего 7 августа была свадьба. Он находился в центре отдыха вместе с семьёй.

По факту ведется расследование. 

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