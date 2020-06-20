В Масаллы трое девочек пропали без вести

На горячую линию «112» МЧС вечером 19 июня на территории села Шарафа Масаллинского района было получено обращение о поисках Каримовой Аламы Талат гызы, 2004 года рождения, Алескеровой Илахи Аловсат гызы, 2006 г.р. и Алескеровой Сакины Аловсат гызы, 2010 г.р.

Об этом Report сообщили из МЧС.

Соответствующие спасательные службы министерства и других соответствующих государственных учреждений были немедленно уведомлены.

Соответствующие спасательные силы Южного регионального центра МЧС разыскивают пропавших без вести лиц.