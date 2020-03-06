В Масаллы "Нива" упала в овраг, погибли трое

В Масаллинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает южный центр Report, инцидент зафиксирован на территории села Зуванд.
Житель Баку Ширалиев Сеймур Видади оглу 1968 г.р., находившийся за рулем автомобиля марки "Нива", потерял управление, в результате чего машина рухнула в глубокий овраг с 300-метровой высоты.
В результате аварии погибли трое из шести пассажиров автомобиля - двое женщин и один ребенок. Пострадавшие - водитель автомобиля С.Ширалиев, Махмудова Рена Орхан гызы 1996 г.р. и Ширалиева Нурай Орхан гызы 1996 г.р. доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу. Все трое помещены в реанимацию.
По информации, жители Баку направлялись из Масаллы на помолвку в Ярдымлы.
По факту ведется расследование.