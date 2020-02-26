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В Масаллы мужчина застрелил супругу, шурина и тещу - ОБНОВЛЕНО

В Масаллы мужчина застрелил супругу, шурина и тещу
© shutterstock

Выяснились детали убийства в Масаллы.

Как сообщает южное бюро Report, на почве семейного конфликта житель села Тязякенд Сарван Набиев выстрелил из охотничьего ружья в бывшую супругу Алиму, свекровь Земфиру и шурина Алима. 

В результате инцидента бывшая супруга С.Набиева и его шурин погибли, а теща получила ранения. Она доставлена в Масаллинскую центральную районную больницу. После совершенного преступления С.Набиев застрелился в подсобном помещении. 

По словам очевидцев, инцидент произошел в то время, когда семья женщины пришла забрать ее приданое из дома бывшего мужа. 

Отметим, что у разведенной супружеской пары двое малолетних детей. 

По факту ведется расследование.

*** 17:10

В Масаллинском районе совершено убийство.

Как сообщает Report, инцидент отмечен в селе Тязякенд. 

На почве семейного конфликта мужчина застрелил супругу, шурина, тещу, а затем застрелился сам. 

По информации, в результате инцидента погибли 3 человека. Личности погибших уточняются. 

По факту ведется расследование. 

Будет предоставлена дополнительная информация. 

Напомним, что первым информацию распространил сайт baku.ws. 

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