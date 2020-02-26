В Масаллы мужчина застрелил супругу, шурина и тещу - ОБНОВЛЕНО

Выяснились детали убийства в Масаллы.
Как сообщает южное бюро Report, на почве семейного конфликта житель села Тязякенд Сарван Набиев выстрелил из охотничьего ружья в бывшую супругу Алиму, свекровь Земфиру и шурина Алима.
В результате инцидента бывшая супруга С.Набиева и его шурин погибли, а теща получила ранения. Она доставлена в Масаллинскую центральную районную больницу. После совершенного преступления С.Набиев застрелился в подсобном помещении.
По словам очевидцев, инцидент произошел в то время, когда семья женщины пришла забрать ее приданое из дома бывшего мужа.
Отметим, что у разведенной супружеской пары двое малолетних детей.
По факту ведется расследование.
*** 17:10
В Масаллинском районе совершено убийство.
Как сообщает Report, инцидент отмечен в селе Тязякенд.
На почве семейного конфликта мужчина застрелил супругу, шурина, тещу, а затем застрелился сам.
По информации, в результате инцидента погибли 3 человека. Личности погибших уточняются.
По факту ведется расследование.
Будет предоставлена дополнительная информация.
Напомним, что первым информацию распространил сайт baku.ws.