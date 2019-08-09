В Масаллы молодая женщина и двое детей пропали без вести

В Масаллы молодая женщина и двое ее детей пропали без вести.
Как сообщает Report, жительница села Алышанлы 25-летняя Ирада Аскерли вместе с дочерьми - 8-летней Сема и 6-летней Эсма ушли из дома в неизвестном направлении.
Их поиски продолжаются.
В Масаллы молодая женщина и двое ее детей пропали без вести.
Как сообщает Report, жительница села Алышанлы 25-летняя Ирада Аскерли вместе с дочерьми - 8-летней Сема и 6-летней Эсма ушли из дома в неизвестном направлении.
Их поиски продолжаются.
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