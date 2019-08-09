В Масаллы молодая женщина и двое детей пропали без вести

В Масаллы молодая женщина и двое детей пропали без вести

9 августа, 2019 13:18

https://report.az/storage/news/1fdef1a35534debc50f7caa73edef7fc/a33cb5e5-ae9d-472f-a35f-e4195e43f72b_292.jpg В Масаллы молодая женщина и двое ее детей пропали без вести. Как сообщает Report, жительница села Алышанлы 25-летняя Ирада Аскерли вместе с дочерьми - 8-летней Сема и 6-летней Эсма ушли из дома в неизвестном направлении. Их поиски продолжаются.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках: Masallıda gənc qadın və iki övladı itkin düşüb

Читайте также