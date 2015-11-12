​В Масаллы рухнул пострадавший от наводнения дом - ВИДЕО

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ В Масаллы рухнула одна из комнат пострадавшего от наводнения дома, еще две комнаты находятся в аварийном состоянии.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в селе Моллаоба. Из-за сильного наводнения ночью рухнул дом 47-летнего местного жителя Авеза Агабала оглу Бахшиева. Находившиеся в доме члены семьи не пострадали, так как все спали в соседней комнате.

Как отметил Report хозяин дома А.Бахшиев, одна из комнат дома также рухнула во время произошедшего два года назад наводнения.