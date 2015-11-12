 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Масаллы рухнул пострадавший от наводнения дом - ВИДЕО

    Одна из комнат дома рухнула во время произошедшего два года назад наводнения

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ В Масаллы рухнула одна из комнат пострадавшего от наводнения дома, еще две комнаты находятся в аварийном состоянии.

    Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в селе Моллаоба. Из-за сильного наводнения ночью рухнул дом 47-летнего местного жителя Авеза Агабала оглу Бахшиева. Находившиеся в доме члены семьи не пострадали, так как все спали в соседней комнате.

    Как отметил Report хозяин дома А.Бахшиев, одна из комнат дома также рухнула во время произошедшего два года назад наводнения.  

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi